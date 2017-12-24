Глава парламента Ирана назвал РФ и КНР основными гарантами безопасности на Ближнем Востоке

ИСЛАМАБАД, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай - единственные гаранты безопасности на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Россия и Китай - это сейчас столпы безопасности в регионе", - сказал он, выступая на первой региональной международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом и сотрудничеству, которая проходит в воскресенье в столице Пакистана.

По его словам, проблема заключается в том, что Вашингтон не станет поддерживать успешные коалиции, не потерпит единство стран в регионе. "Именно поэтому нам необходимо объединиться", - считает Лариджани.

Он отметил, что взаимодействие стран в регионе может затронуть экономическую сферу, в частности, заключаться в налаживании транспортных коридоров и сотрудничества в области энергоресурсов и энергобезопасности.