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Глава парламента Ирана назвал РФ и КНР основными гарантами безопасности на Ближнем Востоке

Международная панорама
24 декабря, 10:45 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 24, декабря. /ТАСС

По мнению Али Лариджани, проблема заключается в том, что Вашингтон не станет поддерживать успешные коалиции и не потерпит единство стран в регионе

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Спикер Меджлиса Ирана Али Лариджани

Спикер Меджлиса Ирана Али Лариджани

© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ИСЛАМАБАД, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай - единственные гаранты безопасности на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Россия и Китай - это сейчас столпы безопасности в регионе", - сказал он, выступая на первой региональной международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом и сотрудничеству, которая проходит в воскресенье в столице Пакистана.

По его словам, проблема заключается в том, что Вашингтон не станет поддерживать успешные коалиции, не потерпит единство стран в регионе. "Именно поэтому нам необходимо объединиться", - считает Лариджани.

Он отметил, что взаимодействие стран в регионе может затронуть экономическую сферу, в частности, заключаться в налаживании транспортных коридоров и сотрудничества в области энергоресурсов и энергобезопасности.

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