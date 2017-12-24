На Украине проходят местные выборы в 51 объединенной территориальной общине

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Местные выборы в 51 объединенной территориальной общине (ОТО) проходят на Украине в рамках программы децентрализации. Соответствующее решение о проведение выборов в воскресенье приняла Центральная избирательная комиссия Украины.

В 17 областях Украины впервые будут избраны депутаты сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, а также сельские, поселковые и городские главы.

Выборы в объединенных территориальных общинах проходят в рамках программы децентрализации власти на Украине. Согласно заявлениям официальных украинских властей, жители небольших населенных пунктов, где будут созданы общины, в дальнейшем получат расширенные полномочия для управления поступающими от государства денежными средствами. Общины, в частности, смогут получать финансирование на развитие из государственного фонда регионального развития и 65% от собранной суммы налога на доходы физических лиц, а также распоряжаться землей, образовательной и медицинской субвенциями.

По предварительным подсчетам общественной сети по наблюдению за выборами на Украине "Опоры", в выборах 24 декабря смогут принять участие более 356 500 избирателей.

На Украине 29 октября прошли первые выборы в 201 территориальной общине. Результаты голосования в целом продемонстрировали общее падение среди украинских избирателей популярности политических партий, большинство голосов украинцы отдали за беспартийных кандидатов.