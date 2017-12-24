Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Украине проходят местные выборы в 51 объединенной территориальной общине

Международная панорама
24 декабря, 11:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, декабря. /ТАСС

Согласно заявлениям украинских властей, жители небольших населенных пунктов, где будут созданы общины, в дальнейшем получат расширенные полномочия для управления денежными средствами

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Местные выборы в 51 объединенной территориальной общине (ОТО) проходят на Украине в рамках программы децентрализации. Соответствующее решение о проведение выборов в воскресенье приняла Центральная избирательная комиссия Украины.

В 17 областях Украины впервые будут избраны депутаты сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, а также сельские, поселковые и городские главы.

Выборы в объединенных территориальных общинах проходят в рамках программы децентрализации власти на Украине. Согласно заявлениям официальных украинских властей, жители небольших населенных пунктов, где будут созданы общины, в дальнейшем получат расширенные полномочия для управления поступающими от государства денежными средствами. Общины, в частности, смогут получать финансирование на развитие из государственного фонда регионального развития и 65% от собранной суммы налога на доходы физических лиц, а также распоряжаться землей, образовательной и медицинской субвенциями.

По предварительным подсчетам общественной сети по наблюдению за выборами на Украине "Опоры", в выборах 24 декабря смогут принять участие более 356 500 избирателей.

На Украине 29 октября прошли первые выборы в 201 территориальной общине. Результаты голосования в целом продемонстрировали общее падение среди украинских избирателей популярности политических партий, большинство голосов украинцы отдали за беспартийных кандидатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
2
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
3
СМИ: крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет в Китае
4
Боксер Мэйуэзер предложил чемпиону НБА Брайанту сыграть в баскетбол на $1 млн
5
Биография лидера ЛДПР Владимира Жириновского
6
Инициативная группа выдвинула Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ
7
Президент Литвы заявила, что не отказывается от сотрудничества с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама