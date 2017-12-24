В Бресте могут установить 10-дневный безвизовый режим пребывания для иностранцев

МИНСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Решение о посещении иностранными гражданами Бреста и прилегающих к нему территорий в безвизовом порядке в течение 10 дней может быть принято в ближайшее время в Белоруссии. Одновременно рассматривается возможность продления до 10 дней безвизового режима пребывания иностранцев в Гродно и его окрестностях. Проекты соответствующих решений проходят стадию согласований, сообщил заместитель премьер-министра республики Анатолий Калинин.

"На завершающей стадии согласования находится проект указа главы государства, касающийся установления безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Речь идет о Бресте и Гродно, а также прилегающих к ним территориях, где безвизовый режим будет продлен до 10 дней", - отметил вице-премьер белорусского правительства, слова которого приводит агентство БелТА.

В последнее время в Белоруссии обсуждается возможность увеличения срока безвизового нахождения иностранцев в республике, прибывающих через национальный аэропорт "Минск". Вполне возможно, что на примере Гродно и Бреста белорусские власти хотят отработать действие увеличенного до 10 дней безвизового режима пребывания иностранных граждан. Более того, белорусские парламентарии предложили органам государственного управления рассмотреть вопрос увеличения продолжительности действия безвизового режима для иностранных туристов и распространения его на гостей, прибывающих в страну различными видами транспорта, включая железнодорожный и автомобильный.

Безвизовый режим

Впервые безвизовый порядок пребывания в Белоруссии был установлен в 2015 году для иностранных граждан, посещающих национальный парк "Беловежская пуща". В этом году правом трехдневного посещения заповедной территории воспользовалось более 4 тыс. иностранцев. В 2016 году был установлен пятидневный безвизовый режим для посещения Гродно и Августовского канала. В течение года здесь побывало около 50 тыс. иностранных туристов из 61 страны. Наиболее частыми гостями Гродно стали жители Литвы и Латвии. По данным местных властей, благодаря безвизовому порядку пребывания иностранцев в Гродно было создано более 400 новых рабочих мест в сфере услуг, туристами было приобретено товаров и услуг примерно на $10 млн.

В феврале нынешнего года иностранные граждане из 80 государств получили право приезжать в Белоруссию без виз на пять суток через национальный аэропорт "Минск". К настоящему времени этим правом воспользовалось около 80 тыс. иностранцев. Наиболее частыми гостями Белоруссии были туристы из Германии, Польши, Италии, США и Великобритании. Белорусские власти отмечают, что абсолютное большинство иностранных граждан соблюдают установленные сроки безвизового пребывания. В некоторых случаях они обращаются в территориальные подразделения по гражданству и миграции за продлением этих сроков.