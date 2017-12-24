Президент Литвы заявила, что не отказывается от сотрудничества с Россией

ТАСС, 24 декабря. Президент Литвы Даля Грибаускайте впервые за последние годы сообщила о готовности к сотрудничеству с РФ без каких-либо предварительных условий. Об этом она в воскресенье заявила интернет-порталу 15min.lt.

По мнению Грибаускайте, наверняка какое-то время "наш сосед [Россия] останется сложным". "Но не хотелось бы махнуть рукой или сказать, что не надо общаться", - отметила президент. "Все меняется, меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам, и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь от ценностей", - утверждала Грибаускайте. "Лучше сотрудничать, торговать, чем воевать", - сказала она.

Ценностными категориями, которых Литва намерена придерживаться при выстраивании отношений с Россией, президент назвала отказ РФ от якобы оккупированных территорий, прекращение подкупа политиков и вмешательства в выборы в других странах, отказ от попыток силой навязать свои интересы. "Мы всегда готовы к сотрудничеству со всеми соседями, которых не выбираешь, потому что сотрудничество содействует защищенности нашего государства и интересов наших людей", - сказала Грибаускайте.