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СМИ: сирийские войска блокировали форпосты террористов к юго-западу от Дамаска

Международная панорама
24 декабря, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Военнослужащим и ополченцам удалось перекрыть линии снабжения экстремистов

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ТАСС, 24 декабря. Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения завершила в воскресенье операцию по окружению двух последних форпостов террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) у горы Хермон (Джебель-эш-Шейх) к юго-западу от Дамаска. Как сообщило агентство SANA, военнослужащим и ополченцам удалось после ожесточенного боя занять позиции у водного источника Набаа-эль-Манбидж, перекрыв линии снабжения противника, обороняющегося в селении Бейт-Джан.

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Ранее правительственные силы блокировали форпост у ферм Маар-эль-Мир и отрезали боевиков от реки Нахр-Авадж, выходящей к территории Голанских высот, оккупированных Израилем.

Как отмечает агентство, в ходе операции войска нанесли потери бандам террористов и уничтожили их военно-транспортные средства.

На подступах к Дамаску (в районе Восточной Гуты) в воскресенье планировалось начать вывод боевиков "Джебхат ан-Нусры" и других радикалов из лагеря беженцев Вафидин. Однако, по данным новостного портала Syria Al An, реализация сделки, достигнутой в рамках соглашения о локальном примирении, была отложена в последний момент из-за разногласий, вспыхнувших между бандформированиями. О численности боевиков с семьями, которые должны были быть вывезены на автобусах в провинцию Идлиб, сведений не приводится.

В январе 1142 члена "Джебхат ан-Нусры", которые отказались сложить оружие и сдаться властям, покинули долину Вади-Барада к западу от Дамаска. В мае около 2 тыс. боевиков были выведены в Идлиб из столичных пригородов Барзи и Кабун.

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