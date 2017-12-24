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Президенты РФ и Азербайджана уверены в развитии стратегического партнерства между странами

Международная панорама
24 декабря, 23:18 UTC+3 БАКУ БАКУ 24, декабря. /ТАСС

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья

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БАКУ, 24 декабря. /ТАСС/. Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

По ее данным, разговор состоялся по инициативе президента РФ.

"Главы государств выразили уверенность в том, что стратегическое партнерство между двумя странами во всех сферах будет развиваться и дальше", - говорится в заявлении ведомства.

"Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья", - следует из сообщения. В нем отмечается также, что президент Азербайджана выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

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Персоны
Алиев, Ильхам Гейдар оглы Путин, Владимир Владимирович
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