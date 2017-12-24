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Президент Швейцарии не исключила проведения референдума об отношениях с ЕС

Международная панорама
24 декабря, 23:24 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 24, декабря. /ТАСС

Дорис Лойтхард заявила о необходимости "прояснить отношения с Европой"

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Президент Швейцарии Дорис Лойтхард

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард

© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

ЖЕНЕВА, 24 декабря. /ТАСС/. Резко осложнившиеся в последние дни отношения между Швейцарией и Евросоюзом могут стать темой общенационального референдума. Об этом заявила президент страны Дорис Лойтхард в интервью, опубликованном в воскресенье в газете SonntagsBlick.

"Принципиальное голосование могло бы быть полезным", - отметила она, добавив, что Швейцарии необходимо "прояснить отношения с Европой", и "знать, в каком направлении двигаться".

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Берн резко негативно отреагировал на принятое Евросоюзом 21 декабря решение об ограничении годичным сроком признания эквивалентности швейцарского биржевого права, означающее для финансистов страны ограничение на покупку и продажу акций зарегистрированных в ЕС компаний. В Швейцарии действия Брюсселя расценили как дискриминационную меру, направленную на ослабление Швейцарской Конфедерации как финансового центра, и пригрозили ответными мерами.

"Разногласия с Брюсселем находятся сейчас в фокусе (внимания)", - сказала Лойтхард. "Здесь наш подход ясен - увязывать такую техническую тему, как эквивалентность швейцарского биржевого права, с таким политическим вопросом, как рамочный договор, не является возможным", - сказала она.

По словам президента, некоторые государства - члены ЕС относят Швейцарию к той же категории, что и Великобританию, решившую покинуть Евросоюз. Другие хотят усилить свои финансовые системы за счет Швейцарии. Есть и те, что "считает нас любителями вкусненького, которые получили слишком большую выгоду от доступа на единый европейский рынок, и они хотят усилить давление в вопросе о рамочном соглашении".

Скептицизм швейцарцев

Лойтхард сказала, что ей понятен скептицизм швейцарцев в отношении Брюсселя. Вместе с тем, по ее мнению, нет альтернативы экономическим связям с Евросоюзом, поскольку на него приходится около двух третей торговли Швейцарии. "Мы можем укрепить сотрудничество с Китаем и Индией, однако связи с ЕС по-прежнему будут иметь центральное значение", - пояснила президент. Она высказалась за "регулируемые отношения с ЕС, которые позволили бы предотвращать политические игры типа тех, что мы имеем сейчас".

Между тем в ЕС не скрывают, что принятые им ограничения в отношении Швейцарии как финансового центра обусловлены отсутствием "существенного продвижения по рамочному соглашению, касающемуся институционных вопросов". Мандат на проведение этих переговоров был одобрен сторонами в 2013-2014 годах. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение могло бы быть заключено весной 2018 года. Однако в Берне явно не торопятся ввиду отсутствия единства внутри правящей четырехпартийной коалиции: входящая в нее правоконсервативная Швейцарская народная партия усматривает в соглашении с ЕС утрату страной части своего суверенитета, и считает это неприемлемым.

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод Лойтхард, Дорис
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