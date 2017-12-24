Трампа раскритиковали за ретвит изображения логотипа CNN, раздавленного ботинком

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп оказался под шквалом критики со стороны американских журналистов после того, как разместил на странице в Twitter запись одного из своих сторонников, сопровождавшую изображение подошвы ботинка главы государства с логотипом телекомпании CNN в пятне крови. Американский лидер опубликовал эту запись рано утром в воскресенье.

В публикации пользователя под никнеймом oregon4TRUMP говорится: "Спасибо вам, президент Трамп". А на изображении большими буквами также написано слово "Победа".

Thank you President TRUMP!! pic.twitter.com/LKdkT0FL99 — oregon4TRUMP (@shawgerald4) 23 декабря 2017 г.

Вскоре после этого один из ведущих CNN Джейк Тэппер отметил, что считает неуместным размещение подобных изображений в канун Рождества. "Действительно ли это лидер, который представляет послание любви и надежды Христа в Вифлееме?" - в свою очередь задался вопросом политический аналитик телекомпании ABC Мэттью Дауд, обращаясь к представителям евангельских христиан.

Один из журналистов газеты The Hill Джо Конча заявил, что президенту необходимо удалить с его страницы противоречивую запись. "Критика хороша, когда она оправдана, но она заходит слишком далеко с кровью на подошве", - считает он. Были также и другие комментарии со стороны репортеров различных изданий.

Белый дом пока не прокомментировал эпизод.