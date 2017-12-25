МВБ США назвало терактом вооруженное нападение на полицейских в Пенсильвании

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США расценило произошедшее 22 декабря вооруженное нападение на сотрудников полиции в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания) как террористический акт. Об этом сообщил 24 декабря телеканал СNN.

22 декабря 51-летний Ахмед Аминамин Эль-Мофти, недавно побывавший на Ближнем Востоке, пытался застрелить двух блюстителей закона. Одна сотрудница полиции получила ранение. Эль-Мофти был застрелен.

Как отмечает СNN, официальный представитель МВБ Тайлер Холтон назвал произошедшее терактом. Он уточнил, что Эль-Мофти был выходцем из Египта и являлся натурализованным гражданином США, ему в прошлом была выдана "иммиграционная виза на основе имевшихся у него родственных связей". "Террористы используют цепную миграцию и осуществляемую с целью поощрения этнического разнообразия визовую лотерею для атак на нашу страну [США]", - отметил в связи с этим Холтон. Власти Пенсильвании заявили, что ищут возможные связи между Эль-Мофти и международными террористическими группировками.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 декабря в центральном районе Гаррисберга. Как заявил ранее прокурор округа Дофин Эд Марсико, Эль-Мофти несколько раз выстрелил в сотрудника полиции из подразделения по охране здания законодательного собрания штата. Несколько пуль попали в служебный автомобиль, а одна чуть было не поразила стража порядка.

Еще одно нападение Эль-Мофти совершил примерно через полчаса на расстоянии нескольких кварталов от места первой атаки. Мужчина, вооружившись двумя пистолетами, открыл огонь по сотруднице полиции штата, которая находилась в служебном автомобиле. Блюстительница закона получила ранение. Эль-Мофти пытался ее преследовать, вступил в перестрелку с прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов и был убит ими.

Как подчеркнул на пресс-конференции Марсико, нет никаких сомнений в том, что Эль-Мофти целенаправленно напал на полицейских. Власти обратились к населению с просьбой предоставить любую информацию о стрелявшем.