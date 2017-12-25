МИД Венесуэлы: освобождение заключенных говорит о стремлении президента к диалогу

ТАСС, 25 декабря. Освобождение группы лиц, задержанных или осужденных за участие в антиправительственных выступлениях в Венесуэле, свидетельствует о намерении президента Николаса Мадуро вести диалог со своими политическими оппонентами. Такое мнение высказал 24 декабря министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Конституционная ассамблея (КА) и Комиссия по установлению правды, справедливости и мира делами подтверждают твердое намерение Революции и президента Николаса Мадуро вести диалог, - написал Арреаса в своем Twitter. - Надеюсь, оппозиция научится понимать эти действия и навсегда изолирует ту свою часть, которая выступает за насилие".

La @ANC_ve y la Comisión de la verdad, la justicia y la Paz demuestran con hechos la firme voluntad de diálogo de la Revolución y el Presidente @NicolasMaduro. Ojalá la oposición sepa leer estas acciones y aísle para siempre sus factores violentos — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 24 декабря 2017 г.

23 декабря председатель КА Дельси Родригес объявила, что порядка 80 человек, находящихся под стражей за участие в акциях протеста в 2014 и 2017 годах, могут быть освобождены. Венесуэльская оппозиция считает этих людей политическими заключенными.

С апреля 2017 года южноамериканскую страну, переживающую острый социально-экономический кризис, несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.

Освобождение политических заключенных стало одним из главных требований оппозиции на переговорах с правительством Венесуэлы. По оценкам политических противников исполнительной власти, речь идет более чем о 380 заключенных. Новый раунд переговоров при участии международных посредников пройдет в Доминиканской Республике 11-12 января.