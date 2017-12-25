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МИД Венесуэлы: освобождение заключенных говорит о стремлении президента к диалогу

Международная панорама
25 декабря, 1:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Министр иностранных дел Хорхе Арреаса надеется, что оппозиция поймет намерения Николаса Мадуро

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ТАСС, 25 декабря. Освобождение группы лиц, задержанных или осужденных за участие в антиправительственных выступлениях в Венесуэле, свидетельствует о намерении президента Николаса Мадуро вести диалог со своими политическими оппонентами. Такое мнение высказал 24 декабря министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Конституционная ассамблея (КА) и Комиссия по установлению правды, справедливости и мира делами подтверждают твердое намерение Революции и президента Николаса Мадуро вести диалог, - написал Арреаса в своем Twitter. - Надеюсь, оппозиция научится понимать эти действия и навсегда изолирует ту свою часть, которая выступает за насилие".

23 декабря председатель КА Дельси Родригес объявила, что порядка 80 человек, находящихся под стражей за участие в акциях протеста в 2014 и 2017 годах, могут быть освобождены. Венесуэльская оппозиция считает этих людей политическими заключенными.

С апреля 2017 года южноамериканскую страну, переживающую острый социально-экономический кризис, несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.

Освобождение политических заключенных стало одним из главных требований оппозиции на переговорах с правительством Венесуэлы. По оценкам политических противников исполнительной власти, речь идет более чем о 380 заключенных. Новый раунд переговоров при участии международных посредников пройдет в Доминиканской Республике 11-12 января.

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