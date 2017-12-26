Войдет ли Япония в клуб "авианосных держав"

Как сообщило информационное агентство Kyodo, министерство обороны Японии рассматривает возможность приобретения американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B для последующего размещения на вертолетоносцах типа "Идзумо". Уже на следующий день, однако, оборонное ведомство эту информацию опровергло. О том, как это могло бы изменить Силы самообороны Японии и у каких стран региона уже есть полноценные авианосцы, — в материале ТАСС.

"Авианосные державы"

К концу 2017 года авианосцами обладало лишь десять стран: США, Россия, Франция, Китай, Великобритания, Индия, Испания, Бразилия, Италия и Таиланд. При этом авианосцами собственной разработки может похвастаться далеко не каждое из этих государств.

Так, китайский авианосец "Ляонин" — бывший советский "Варяг", индийский "Викрамадитья" — глубоко модернизированный "Адмирал Горшков", тайский "Чакри Нарубет" был сконструирован испанской фирмой Bazan (ныне — Navantia), а бразильский "Сан Паулу" — бывший французский "Фош".

Больше всего авианосцев у США — 11 единиц. По два авианосца — у Китая и Италии. Остальные страны имеют по одному авианосцу. Известно также, что Великобритания и Индия в скором времени введут в строй еще по одному кораблю такого типа.

"Хюга" и "Идзумо"

У Морских сил самообороны Японии авианосцев нет, но есть четыре вертолетоносца. Точнее — эскадренные миноносцы-вертолетоносцы типа "Хюга" и "Идзумо".

Два вертолетоносца типа "Хюга" — "Хюга" и "Исэ" — были спущены на воду в 2009 и 2011 году соответственно. От своих более современных собратьев ("Идзумо") они отличаются меньшими водоизмещением, габаритами и мощностью двигателей. И, конечно же, если на борту вертолетоносца типа "Идзумо" можно разместить до 28 летательных аппаратов, то на "Хюга" — только 18.

Сейчас ни один из этих вертолетоносцев не годен для размещения истребителей F-35B. Однако, по данным японских СМИ, после укрепления палубы с применением жаропрочных материалов, способных выдержать нагревание от двигателей самолетов с вертикальной посадкой, и установки трамплина для взлета с палубы более крупные "Идзумо" смогут де-факто превратиться в авианосцы.

F-35B

Американский F-35 производства компании Lockheed Martin до недавнего времени оставался единственным в мире стоящим на вооружении истребителем-бомбардировщиком пятого поколения. Лишь в конце сентября к F-35 присоединился китайский J-20.

Самая дорогая модификация этого истребителя-бомбардировщика — F-35B. Предназначена она в первую очередь для нужд ВМФ и отличается возможностью короткого взлета и вертикальной посадки, что имеет огромное значение для Токио, учитывая малые габариты "Идзумо" (относительно полноценных авианосцев, таких как российский "Адмирал Кузнецов" или американский USS Gerald R Ford).

На вооружении Сил самообороны Японии уже стоят самолеты F-35А. Еще пять лет назад Токио заказал 42 таких истребителя-бомбардировщика на сумму в $10 млрд. При этом лишь четыре из них было собрано в США. Остальные 38 собираются по лицензии в Японии компанией Mitsubishi Heavy Industries.

Смена стратегии

В 1947 году, через два года после поражения Японской империи во Второй мировой войне, в стране появилась новая конституция. Девятая статья этого документа гласит, что Япония "никогда впредь не будут создавать" ни средства войны, ни какие-либо вооруженные силы. Силы самообороны Японии хоть и являются вооруженными силами де-факто, но де-юре это часть полиции.

В последние годы региональные СМИ нередко писали о возвращении в Японии "духа милитаризма". В 2017 году как минимум трижды (в апреле, августе и октябре) премьер-министр Синдзо Абэ направил ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни в Токио, в котором хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. Любое упоминание храма, не говоря о его посещении официальными лицами Японии, воспринимается в Китае и Южной Корее как оправдание японской агрессии во Второй мировой войне.

К тому же на прошлой неделе в Токио утвердили бюджет на 2018 финансовый год, предполагающий рекордные расходы на оборону ($45,7 млрд), а 26 декабря министр обороны Ицунори Онодэра заявил о важности пересмотра "подхода к оснащению боевой техникой исходя из появления новых угроз".

В таких условиях появление авианосца на вооружении Сил самообороны Японии и истребителей-бомбардировщиков пятого поколения с возможностью вертикальной посадки явно не будет позитивно воспринято соседями по региону, такими как Китай и КНДР.

Особая причина для недовольства появится у Пекина. Как утверждает газета The Japan Times, F-35B можно будет разместить на самом западном острове Японии — Йонагуни. А он, в свою очередь, находится всего в 150 км от подконтрольных Токио, но оспариваемых Пекином островов Сенкаку (Дяоюйдао).

Александр Мосесов