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Елизавета II в рождественской речи почтила память жертв терактов в Лондоне и Манчестере

Международная панорама
25 декабря, 20:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, декабря. /ТАСС

Королева высоко оценила работу сотрудников оперативных служб

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ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II почтила память жертв серии терактов, произошедших в уходящем году в Лондоне и Манчестере. Свое отношение к произошедшим трагическим событиям 91-летний монарх высказала в своем традиционном рождественском телеобращении к нации, показанному в понедельник по национальному телевидению.

"Наши мысли и молитвы - с теми, кто погиб, и с теми, кто потерял так много, - отметила королева. - И мы находимся в долгу у сотрудников оперативных служб, которые в уходящем году рисковали своими собственными жизнями, спасая других".

Королева Елизавета напомнила о своем посещении детского госпиталя после взрыва на "Манчестер-арене", устроенного в мае террористом-смертником и унесшего 22 жизни. "Я рассматриваю тот визит в больницу как привилегию, потому что пациенты, с которыми у меня состоялись встречи, стали примером для всех нас, демонстрируя чрезвычайную смелость и жизнестойкость", - отметила глава государства.

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Темы
Теракт в Лондоне Расследование теракта в Манчестере Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Страны
Великобритания
Персоны
Елизавета II (королева Великобритании)
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