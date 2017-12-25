Елизавета II в рождественской речи почтила память жертв терактов в Лондоне и Манчестере

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II почтила память жертв серии терактов, произошедших в уходящем году в Лондоне и Манчестере. Свое отношение к произошедшим трагическим событиям 91-летний монарх высказала в своем традиционном рождественском телеобращении к нации, показанному в понедельник по национальному телевидению.

"Наши мысли и молитвы - с теми, кто погиб, и с теми, кто потерял так много, - отметила королева. - И мы находимся в долгу у сотрудников оперативных служб, которые в уходящем году рисковали своими собственными жизнями, спасая других".

Королева Елизавета напомнила о своем посещении детского госпиталя после взрыва на "Манчестер-арене", устроенного в мае террористом-смертником и унесшего 22 жизни. "Я рассматриваю тот визит в больницу как привилегию, потому что пациенты, с которыми у меня состоялись встречи, стали примером для всех нас, демонстрируя чрезвычайную смелость и жизнестойкость", - отметила глава государства.