Назарбаев пожелал Путину успехов на президентских выборах

АСТАНА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал успехов действующему лидеру России Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах.

"Нормальный выборный процесс. Владимир Владимирович Путин выдвинулся, я желаю ему успеха. По всем данным, я думаю, что он фаворит этих выборов, и это правильно. В это трудное время, когда Россия оказалась под таким прессом очень многих государств Европы и США, Путин как государственный деятель и президент выдерживает все это и ведет народ вперед", - сказал Назарбаев в ходе встречи с казахстанскими СМИ по итогам года, показанной в понедельник по республиканским каналам.

"Россия - наш близкий сосед и союзник по ОДКБ, партнер наш очень серьезный, экономический, политический. Историю общую большую имеем. В интересах Казахстана и казахов такие отношения сохранить, которые были всегда. Я уверен, что это и в интересах России", - отметил президент Казахстана.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин на свои четвертые президентские выборы пойдет в качестве самовыдвиженца.