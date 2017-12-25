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Назарбаев пожелал Путину успехов на президентских выборах

Международная панорама
25 декабря, 20:50 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 25, декабря. /ТАСС

Президент Казахстана также назвал Россию близким соседом и серьезным партнером в вопросах политики и экономики

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АСТАНА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал успехов действующему лидеру России Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах.

"Нормальный выборный процесс. Владимир Владимирович Путин выдвинулся, я желаю ему успеха. По всем данным, я думаю, что он фаворит этих выборов, и это правильно. В это трудное время, когда Россия оказалась под таким прессом очень многих государств Европы и США, Путин как государственный деятель и президент выдерживает все это и ведет народ вперед", - сказал Назарбаев в ходе встречи с казахстанскими СМИ по итогам года, показанной в понедельник по республиканским каналам.

"Россия - наш близкий сосед и союзник по ОДКБ, партнер наш очень серьезный, экономический, политический. Историю общую большую имеем. В интересах Казахстана и казахов такие отношения сохранить, которые были всегда. Я уверен, что это и в интересах России", - отметил президент Казахстана.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин на свои четвертые президентские выборы пойдет в качестве самовыдвиженца.

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Выборы президента РФ - 2018
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Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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