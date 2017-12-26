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Саакашвили готовит иск к СБУ и намерен требовать компенсации в ЕСПЧ за действия службы

Международная панорама
26 декабря, 12:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, декабря. /ТАСС

Лидер партии "Движение новых сил" обвиняет службу в нападении и похищении

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КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили намерен судиться со Службой безопасности Украины (СБУ), а также подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за "незаконное похищение сотрудниками службы".

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"Мы сейчас готовим иск к СБУ за бандитизм, нападение, похищение человека... Они меня похитили! И это теперь подтверждено судом официально, - заявил он во вторник журналистам, явившись к зданию СБУ, куда его вызвали на допрос. - Мы также готовим иск в Европейский суд по правам человека, я буду требовать компенсации за похищение".

Саакашвили 8 декабря был задержан и помещен в изолятор, ему инкриминируют получение из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. 11 декабря Печерский райсуд Киева решил отклонить ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили в зале суда. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию. Заседание Апелляционного суда Киева должно было состояться 22 декабря, но его перенесли на 3 января, так как Печерский райсуд не передал материалы дела.

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