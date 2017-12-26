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СМИ: сирийские войска прекратили огонь к юго-западу от Дамаска после капитуляции боевиков

Международная панорама
26 декабря, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Террористы из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" были окружены сирийской армией в конце прошлой недели

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ТАСС, 26 декабря. Сирийская армия остановила во вторник боевые действия против террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) у горы Хермон (Джебель-эш-Шейх) к юго-западу от Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

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По информации телеканала, боевики, обороняющиеся в двух форпостах Бейт-Джин и Маар-эль-Мир, согласились на капитуляцию и вступили в переговоры с сирийскими военными. Банды "Джебхат ан-Нусры" были окружены в этом районе в конце прошлой недели. В ходе проведенной операции войска отрезали боевиков от реки Нахр-Авадж, выходящей к территории Голанских высот, оккупированных Израилем. Сейчас террористам предлагается сложить оружие и переместиться с семьями на автобусах в город Дераа на юге Сирии или провинцию Идлиб на северо-западе страны.

Переговоры о выводе членов бандформирований идут в другом регионе на подступах к сирийской столице - Восточной Гуте, где создана зона деэскалации. В воскресенье планировалось начать эвакуацию боевиков "Джебхат ан-Нусры" и других радикалов из лагеря беженцев Вафидин, однако реализация сделки, достигнутой в рамках соглашения о локальном примирении, была отложена в последний момент из-за разногласий, вспыхнувших между вооруженными группировками. О численности боевиков с семьями, которых планировалось вывезти на автобусах в провинцию Идлиб, сведений не поступало.

В январе вооруженные сторонники "Джебхат ан- Нусры" (1 142 человек), которые отказались сдаться властям, покинули долину Вади-Барада к западу от Дамаска. В мае около 2 тыс. боевиков были выведены в Идлиб из столичных пригородов Барзи и Кабун.

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