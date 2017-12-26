ХАМАС: Вашингтон предлагает назвать город Абу-Дис столицей Палестины

ТАСС, 26 декабря. Администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением назвать столицей Палестины город Абу-Дис, имеющий общую границу с Иерусалимом. Об этом, как сообщает телеканал Al Jazeera, заявил во вторник глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

"Вашингтон предложил властям Палестины назвать город Абу-Дис столицей Палестины", - приводит слова Хании телеканал.

Лидер ХАМАС также добавил, что "предложение Вашингтона содержит в себе предложения по налаживанию ситуации в секторе Газа путем проведения политических реформ".

Президент США Дональд Трамп 6 декабря заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город. В минувший четверг Генеральная Ассамблея ООН большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля в ответ на решение Трампа. Против документа выступили девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того, еще 35 при голосовании воздержались.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля, палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.