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Назарбаев поздравил Путина с успешной операцией ВКС РФ в Сирии

Международная панорама
26 декабря, 20:28 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 26, декабря. /ТАСС

Президент Казахстана отметил, что это "было важно для России, важно для всех нас, важно было для мира"

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от души поздравил российского лидера Владимира Путина с успешной операцией ВКС РФ в Сирии.

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"Вы успешно завершили, это сделано под вашим личным руководством. Я вас от души поздравляю. Это было важно для России, важно для всех нас, важно было для мира. Вы об этом говорили, когда были там, на месте на военной базе", - сказал Назарбаев.

Он также отметил, что в прошедший год в государствах стран СНГ "царил мир, спокойствие, люди могли жить и работать, растить детей, и были уверены в своем будущем".

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Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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