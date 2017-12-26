Назарбаев поздравил Путина с успешной операцией ВКС РФ в Сирии

НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от души поздравил российского лидера Владимира Путина с успешной операцией ВКС РФ в Сирии.

"Вы успешно завершили, это сделано под вашим личным руководством. Я вас от души поздравляю. Это было важно для России, важно для всех нас, важно было для мира. Вы об этом говорили, когда были там, на месте на военной базе", - сказал Назарбаев.

Он также отметил, что в прошедший год в государствах стран СНГ "царил мир, спокойствие, люди могли жить и работать, растить детей, и были уверены в своем будущем".