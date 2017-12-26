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Лукашенко уверен, что РФ избежит острой политической борьбы в год президентских выборов

Международная панорама
26 декабря, 20:35 дата обновления: 26 декабря, 21:02 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 26, декабря. /ТАСС

Президент Белоруссии считает также, что борьба "не будет столь драматичной, как случалось в российской истории"

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что в России в следующем году в период президентской кампании обострится политическая борьба, но она не будет столь драматичной, как случалось в российской истории.

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"Наша встреча традиционна, но тем не менее носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений - СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства Белоруссия - Россия, переживает такой ответственный период. Политический оттенок связан с тем, что в этой сердцевине, в России президентские выборы. Естественно, что это как и в наших государствах, всегда обострение политической борьбы, что, наверное, естественно. Особенность заключается в том, что мы уверены, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, как когда то было в российской истории, и это большая заслуга президента России", - сказал Лукашенко в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

"Мы не будем говорить о перспективах, прекрасно понимая их. Российский народ, думаю, правильно решит эти проблемы", - добавил он.

Кризис в Сирии

Лукашенко отметил роль России в борьбе с террористами в Сирии.

"То, что Россия спасла Сирию и сохранила государство это... если бы не вмешательство РФ, думаю, что этого государства не было бы вообще. Там предстоит много работы, но нацеленность по инициативе РФ по консолидации здоровых сил, укрепления этого государства, политических развязок, созывов конгресса нацдиалога - это большой вклад вашего государства в решение тех проблем, которые существуют в Сирии", - сказал белорусский лидер.

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Кроме того, глава Белоруссии заявил о недопустимости разгула террористов в Афганистане, вопросы безопасности соседних стран встанут в повестку деятельности ОДКБ.

Лукашенко напомнил предупреждение ряда лидеров Центральноазиатских государств о том, что вытесненные с Ближнего Востока террористы окажутся в Афганистане. "Вы недавно заявили о том, что там концентрируются эти силы, и ясно для чего. Поэтому нельзя допустить этой бойни, развязывания ее в Афганистане, потому что это будет сложнее, чем в Сирии", - заявил Лукашенко на неформальной встречи лидеров стран СНГ.

"Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, да и Казахстан и Кыргызстан - государства, которые могут оказаться под прицелом террористических организаций. Думаю, что в ОДКБ этот вопрос встанет в повестку дня", - добавил он.

Лукашенко также отметил, что Белоруссии хотелось бы сохранить стабильность отношений с Россией. "Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы эта стабильность сохранилась и после президентских выборов. Мы желаем Вам успехов", - добавил он.

Ситуация вокруг Иерусалима

Президент Белоруссии заявил, что у него не укладывается решение главы США Дональда Трампа по Иерусалиму. По его словам, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля выглядит несколько странным.

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"Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму. Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может за этим что-то кроется, чего еще не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным. Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН. Тут консолидация взглядов у нас абсолютная", - сказал он.

 

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Темы
Кризис в Сирии Выборы президента РФ - 2018 Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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