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Лукашенко: главы СНГ считают неприемлемым отношение к российским спортсменам

Международная панорама
26 декабря, 20:48 UTC+3

Президент Белоруссии отметил, что в вопросе допинга "применять меры нужно к тем, кто этим занимается"

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы стран СНГ считают неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения об участии на Олимпиаде в Южной Корее, применять санкции нужно к тем, кто виноват в допинге.

"Мы, Владимир Владимирович, переживаем многие проблемы, которые переживаете вы. Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало общество РФ - вопрос Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ", - сказал Лукашенко в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

"Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но применять меры нужно к тем, кто этим занимается. А если за руку не поймали, не пойман - не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции", - добавил он.

Лукашенко также напомнил, что у белорусских спортсменов также были проблемы. "Белорусы также к Рио готовились, особенно гребцы - самая сильная сторона белорусского спорта. Нас дисквалифицировали и применены были санкции. Через два-три месяца мы добились в суде правды, но время ушло", - сказал он, отметив, что страна потеряла и медали, и имидж. "Мы это все проходили, уверен, что также будет с РФ. Вы должны знать, что мы в этой борьбе вас поддерживаем, занимаем ту же позицию по борьбе с допингом, но наказывать надо тех, кто виноват. Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается как политические санкции против страны", - заявил глава Белоруссии.

Исполком МОК 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), "чистые" от допинга российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить только в статусе "Олимпийских атлетов из России" (OAR) под олимпийским флагом. Национальный гимн РФ исполняться не будет.

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