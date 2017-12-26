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США расширили санкции в отношении КНДР

Международная панорама
26 декабря, 20:56 UTC+3

В черный список включены замруководителя отдела военной промышленности и первый замруководителя департамента ЦК Трудовой партии республики

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. США ввели во вторник санкции в отношении представителей руководства отдела военной промышленности, а также ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении американского министерства финансов.

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В черный список были включены заместитель руководителя отдела военной промышленности Ким Чен Сик и первый заместитель руководителя отдела ЦК ТПК Ли Пхён Чхоль "в ответ на продолжающуюся разработку КНДР оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также нарушения резолюций Совета Безопасности ООН".

По сведениям минфина США, Ким Чен Сик и Ли Пхён Чхоль "играют ключевую роль в руководстве противоречащими резолюциям СБ ООН программами Северной Кореи по разработке вооружений", в частности баллистических ракет. Министр финансов Стивен Мнучин пояснил, что данный шаг принят в контексте "кампании США по оказанию максимального давления с целью изоляции КНДР и полной денуклеаризации Корейского полуострова". "Данные действия последовали за принятой в пятницу резолюцией СБ ООН, которая вводит новые санкции в отношении Северной Кореи", - сообщил глава ведомства.

Как отмечается в заявлении, отдел военной промышленности ТПК "отвечает за контроль над программами Северной Кореи по разработке баллистических ракет и был внесен в санкционный список Госдепартамента в 2010 году". "Ким Чен Сик, как предполагается, является центральной фигурой в разработке Северной Кореей баллистических ракет, включая меры, направленные на переход с жидкого на твердое топливо, - говорится в документе. - Ли Пхён Чхоль, как предполагается, является одним из ключевых должностных лиц, участвующих в программе Северной Кореи по разработке межконтинентальных баллистических ракет".

Лицам, подпадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

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Персоны
Мнучин, Стивен
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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