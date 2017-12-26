Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саргсян не сомневается в победе Путина на президентских выборах

Международная панорама
26 декабря, 21:50 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 26, декабря. /ТАСС

Президент Армении пожелал главе российского государства удачи в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян пожелал главе РФ Владимиру Путину удачи на выборах в следующем году, хотя, по его мнению, "в успехе сомнений нет".

"В этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел и у нас. Мы все взаимосвязаны", - сказал Саргсян в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

"Мы желаем Вам [Путину] удачи в следующем году. Ни у кого нет сомнений в успехе. Хочу, чтобы все удачно сложилось на благо российского народа и во благо нашей дружбе", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Саргсян, Серж Азатович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Армения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США готовят террористов на своей базе Эт-Танф в Сирии
2
Источник: сотрудники ФСБ задержали экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
3
Власти трех городов добиваются от Пентагона передачи в ФБР данных о правонарушителях
4
Шаинский будет похоронен в США, если от РФ не поступит иных предложений
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Главные песни композитора Владимира Шаинского
7
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама