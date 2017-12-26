Саргсян не сомневается в победе Путина на президентских выборах

НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян пожелал главе РФ Владимиру Путину удачи на выборах в следующем году, хотя, по его мнению, "в успехе сомнений нет".

"В этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел и у нас. Мы все взаимосвязаны", - сказал Саргсян в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

"Мы желаем Вам [Путину] удачи в следующем году. Ни у кого нет сомнений в успехе. Хочу, чтобы все удачно сложилось на благо российского народа и во благо нашей дружбе", - добавил он.