Додон поблагодарил Путина за поддержку Молдавии и пожелал ему победы на выборах

НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Молдавии Игорь Додон поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны и пожелал ему победы на выборах президента. Об этом он написал на своей страничке в Facebook по итогам неформальной встречи лидеров стран СНГ.

"На полях неформального саммита СНГ переговорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Обсудили все вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Отметили, что, несмотря на всю антироссийскую риторику и действия правительства Молдовы и парламентского большинства отношения между нашими странами успешно движутся вперед. Поблагодарил президента России за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год, в частности, в приднестровском урегулировании, в вопросах экспорта молдавской продукции на российский рынок и миграционной амнистии для граждан Молдовы, работающих в России", - отметил президент Молдавии.

Он добавил, что 2018 год крайне важен для двух стран, выразив надежду, что "удастся выйти на новый уровень сотрудничества, без того напряжения, которое сопровождало отношения между нашими странами в уходящем 2017 году".

"В Российской Федерации предстоят выборы президента страны. Пожелал Владимиру Владимировичу победы на президентских выборах. Считаю его выдающимся лидером в истории России, который вернул своей стране статус мировой державы", - подчеркнул Додон, напомнив, что в Молдавии "предстоят не менее важные парламентские выборы, от которых зависит, как будет развиваться страна".

Игорь Додон также отметил положительную динамику в отношениях стран СНГ по итогам неформальной встречи лидеров входящих в это объединение государств.

"Отметил положительную динамику двусторонних и многосторонних экономических отношений со странами объединения. Придаю особую важность интеграционным процессам в рамках СНГ", - сообщил Додон. По его словам, все участники встречи "согласны с тем, что предстоящий 2018 год крайне важен" для всего Содружества. "Общие вызовы, стоящие перед нами, легче преодолевать вместе", - подчеркнул молдавский лидер.

Он также "пожелал Содружеству и входящим в него странам успешного преодоления всех кризисных явлений, всестороннего развития и процветания".