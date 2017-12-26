Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в программе ФБР по распознаванию отпечатков пальцев нашли российский код

Международная панорама
26 декабря, 22:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, декабря. /ТАСС

По данным Buzzfeed, в США опасаются, что хакеры могут получить доступ к биометрической информации о миллионах американцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) и другие американские правоохранительные ведомства используют при анализе отпечатков пальцев программное обеспечение (ПО), часть компьютерного кода для которого была создана российской компанией. С таким утверждением выступило во вторник интернет-издание Buzzfeed.

Смотрите также

Как Россию обвиняли во вмешательстве в дела других государств. Досье

Со ссылкой на двух осведомленных лиц оно сообщило, что французская компания, ранее входившая в промышленный конгломерат Safran, якобы тайно приобрела российскую разработку, включила ее в свой программный продукт и намеренно скрыла сведения об этом от ФБР.

В связи с подобными утверждениями усилилась озабоченность по поводу того, что российские хакеры могут получить доступ к биометрической информации о миллионах американцев или даже поставить под угрозу компьютерные системы, которые используются в интересах национальной безопасности и правоохранительных органов, отмечает издание.

Издание напомнило о том, что в сентябре министерство внутренней безопасности США издало директиву с требованием ко всем федеральным ведомствам отказаться от ПО "Лаборатории Касперского". Американская администрация 11 июля исключила эту компанию из двух списков поставщиков, чью продукцию можно закупать для использования в государственных структурах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение властей США, касающееся "Лаборатории Касперского", политизированным. Российские власти охарактеризовали эти шаги американского правительства как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве Ограничения против "Лаборатории Касперского" в США
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США готовят террористов на своей базе Эт-Танф в Сирии
2
Источник: сотрудники ФСБ задержали экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
3
Власти трех городов добиваются от Пентагона передачи в ФБР данных о правонарушителях
4
Шаинский будет похоронен в США, если от РФ не поступит иных предложений
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама