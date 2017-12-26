СМИ: в программе ФБР по распознаванию отпечатков пальцев нашли российский код

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) и другие американские правоохранительные ведомства используют при анализе отпечатков пальцев программное обеспечение (ПО), часть компьютерного кода для которого была создана российской компанией. С таким утверждением выступило во вторник интернет-издание Buzzfeed.

Со ссылкой на двух осведомленных лиц оно сообщило, что французская компания, ранее входившая в промышленный конгломерат Safran, якобы тайно приобрела российскую разработку, включила ее в свой программный продукт и намеренно скрыла сведения об этом от ФБР.

В связи с подобными утверждениями усилилась озабоченность по поводу того, что российские хакеры могут получить доступ к биометрической информации о миллионах американцев или даже поставить под угрозу компьютерные системы, которые используются в интересах национальной безопасности и правоохранительных органов, отмечает издание.

Издание напомнило о том, что в сентябре министерство внутренней безопасности США издало директиву с требованием ко всем федеральным ведомствам отказаться от ПО "Лаборатории Касперского". Американская администрация 11 июля исключила эту компанию из двух списков поставщиков, чью продукцию можно закупать для использования в государственных структурах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение властей США, касающееся "Лаборатории Касперского", политизированным. Российские власти охарактеризовали эти шаги американского правительства как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.