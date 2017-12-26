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Таджикистан намерен использовать председательство в СНГ для укрепления ВТС

Международная панорама
26 декабря, 22:36 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 26, декабря. /ТАСС

Президент страны Эмомали Рахмон заявил, что особое внимание будет уделено борьбе с терроризмом

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе председательства страны в СНГ усилия будут направлены на укрепление военно-технического сотрудничества; особое внимание будет уделено ходу реализации концепции военного сотрудничества и программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.

"В этом году в мире произошло множество тревожных событий. Это, прежде всего, активизация терроризма и экстремизма в различных странах мира, события на Ближнем Востоке и ситуация на корейском полуострове", - сказал он на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

"Следует особо отметить проблемы, связанные с ухудшением обстановки в Афганистане. Ситуация в Афганистане по-прежнему остается одной из основных тем международной и региональной повесток дня. В частности, на севере страны усиливается активность террористической группировки ИГИЛ (прежняя аббревиатура "Исламского государства", запрещено в РФ) и многих других известных нам радикальных группировок. В данном контексте не менее важным остается вопрос, связанный с перемещением сил международных террористических группировок. Особая угроза состоит в том, что в составе этих групп имеются выходцы из стран Содружества. Наряду с этим растут объемы нелегального производства и экспорта наркотиков из этой страны", - добавил Рахмон.

Он отметил, что многолетняя миссия НАТО в Афганистане не дала желаемых результатов. "Мы также должны учесть, что афганское общество в следующем году вступает в очень чувствительную фазу политического развития. Я имею в виду парламентские выборы в следующем году и президентские, которые должны пройти в стране через год. Все эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования и скоординированных действий", - сказал Рахмон.

При этом, как отметил глава Таджикистана, ситуация в странах СНГ остается стабильной. "С учетом этого приоритеты нашего предстоящего председательства в СНГ ориентированы в том числе на укрепление военно-технического сотрудничества. Мы намерены уделить особое внимание ходу реализации концепции военного сотрудничества и программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах. Соответствующее внимание будет уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков", - заявил он.

Президент добавил, что усилия будут направлены и на дальнейшее развитие экономического взаимодействия и продвижение сотрудничества в гуманитарной сфере.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Сотрудничество в рамках СНГ Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
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