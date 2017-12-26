СМИ: оппозиция при поддержке коалиции во главе с США формирует "Армию севера Сирии"

ТАСС, 26 декабря. Сирийские курды, сосредоточенные в северных районах арабской страны, при поддержке возглавляемой США международной коалиции приступили к формированию "Армии севера Сирии", в которую войдут в том числе отряды оппозиционных властям в Дамаске так называемых Сил демократической Сирии (СДС). Об этом сообщил во вторник телеканал Al Hadaf со ссылкой на представителей командования создаваемой военизированной структуры.

По их утверждению, главной целью "Армии севера Сирии" станет "защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии". Этот регион, согласно определению командования, охватывает, в частности, такие города, как Хасеке, Кобани, Телль-Абъяд, Манбидж и Африн, а также некоторые районы близ города Ракка и северные области провинции Дейр-эз-Зор.

Командование формируемой "армии" сообщило, что ее создание проходит при поддержке возглавляемой американцами антитеррористической коалиции, которая "предоставляет ей техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой новобранцев". Несколько тренировочных лагерей расположены в том числе в Кобани, Африне и Манбидже.

Предполагается, что "Армия севера Сирии" объединит оппозиционные сирийскому правительству формирования СДС, курдские отряды самообороны и еще несколько разрозненных группировок, находящихся в этом регионе. Командование создаваемой структуры убеждено, что ее общая численность в приграничных районах составит около 100 тыс. человек.