Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: оппозиция при поддержке коалиции во главе с США формирует "Армию севера Сирии"

Международная панорама
26 декабря, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Отмечается, что главной целью такой армии станет "защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 декабря. Сирийские курды, сосредоточенные в северных районах арабской страны, при поддержке возглавляемой США международной коалиции приступили к формированию "Армии севера Сирии", в которую войдут в том числе отряды оппозиционных властям в Дамаске так называемых Сил демократической Сирии (СДС). Об этом сообщил во вторник телеканал Al Hadaf со ссылкой на представителей командования создаваемой военизированной структуры.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

По их утверждению, главной целью "Армии севера Сирии" станет "защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии". Этот регион, согласно определению командования, охватывает, в частности, такие города, как Хасеке, Кобани, Телль-Абъяд, Манбидж и Африн, а также некоторые районы близ города Ракка и северные области провинции Дейр-эз-Зор.

Командование формируемой "армии" сообщило, что ее создание проходит при поддержке возглавляемой американцами антитеррористической коалиции, которая "предоставляет ей техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой новобранцев". Несколько тренировочных лагерей расположены в том числе в Кобани, Африне и Манбидже.

Предполагается, что "Армия севера Сирии" объединит оппозиционные сирийскому правительству формирования СДС, курдские отряды самообороны и еще несколько разрозненных группировок, находящихся в этом регионе. Командование создаваемой структуры убеждено, что ее общая численность в приграничных районах составит около 100 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США готовят террористов на своей базе Эт-Танф в Сирии
2
Источник: сотрудники ФСБ задержали экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
3
Власти трех городов добиваются от Пентагона передачи в ФБР данных о правонарушителях
4
Шаинский будет похоронен в США, если от РФ не поступит иных предложений
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Главные песни композитора Владимира Шаинского
7
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама