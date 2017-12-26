Украина в феврале 2018 года подаст меморандум о нарушении РФ морского права

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Украина передаст в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в феврале 2018 года. Об этом во вторник сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы завершаем нашу работу по поводу меморандума по морской конвенции, и он будет представлен на рассмотрение арбитража в феврале следующего года, - сказала она в эфире украинского "Пятого телеканала". - Потом у россиян есть три месяца что бы подать свои возражения".

Также Зеркаль сообщила, что продолжается работа над исками о нарушении РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. По ее словам, первые промежуточные результаты по всем делам могут быть уже в 2019 году, а окончательные - в 2021.

Украина инициировала данный спор с РФ 16 сентября 2016 года. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. В связи с этим Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Представителем российской стороны в этом процессе является директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, украинской - заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

В мае текущего года Постоянная палата третейского суда в Гааге опубликовала документы, согласно которым Украине был дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска. Меморандум, согласно требованиям, должен содержать изложение обстоятельств, на которые опирается украинская сторона, заявление по вопросу права и пояснения. В свою очередь Россия к 19 ноября 2018 года "должна будет представить свой контрмеморандум", содержащий, в частности, любые возражения по вопросам юрисдикции и приемлемости, ответ на украинский меморандум, любые встречные требования и необходимые пояснения.