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МИД Украины назвал формат переговоров Волкер-Сурков одним из самых эффективных в этом году

Международная панорама
27 декабря, 0:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, декабря. /ТАСС

В ведомстве добавили, что украинская сторона "старается использовать все форматы и все площадки для достижения результатов"

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КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Формат переговоров, который велся между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым, был один из самых эффективных в этом году. Такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Нет другого формата, поэтому все поддерживают минский формат. В этом году более интенсивно работал формат Волкер - Сурков", - сказала она в эфире "5 канала".

По ее словам, "Украина старается использовать все форматы и все площадки для достижения результатов".

Сурков и Волкер провели три встречи: 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде. На этих переговорах обсуждается урегулирование конфликта на востоке Украины.

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Сурков, Владислав Юрьевич
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