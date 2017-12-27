МИД Украины назвал формат переговоров Волкер-Сурков одним из самых эффективных в этом году

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Формат переговоров, который велся между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым, был один из самых эффективных в этом году. Такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Нет другого формата, поэтому все поддерживают минский формат. В этом году более интенсивно работал формат Волкер - Сурков", - сказала она в эфире "5 канала".

По ее словам, "Украина старается использовать все форматы и все площадки для достижения результатов".

Сурков и Волкер провели три встречи: 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде. На этих переговорах обсуждается урегулирование конфликта на востоке Украины.