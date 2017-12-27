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СМИ: террористы нарушили перемирие к юго-западу от Дамаска

Международная панорама
27 декабря, 1:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

По данным газеты Al Watan, боевики открыли огонь по позициям сирийской армии в районе Харфа

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ТАСС, 27 декабря. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) нарушили во вторник соглашение о прекращении огня в регионе Западная Гута под Дамаском. Как сообщила газета Al Watan, они открыли огонь по позициям сирийской армии в районе Харфа.

В ответ правительственные силы возобновили военные действия против двух форпостов экстремистов в Бейт-Джине и Магар-эль-Мире, расположенных у горы Хермон (Джебель-эш-Шейх) к юго-западу от Дамаска.

Банды "Джебхат ан-Нусры" были окружены в этом районе в конце прошлой недели после операции, которая продолжалась 20 дней. Боевики согласились на капитуляцию и вступили в переговоры с сирийскими военными. По условиям локального примирения, им было предложено сложить оружие и переместиться с семьями на автобусах в город Дераа на юге Сирии или провинцию Идлиб на северо-западе страны.

В январе вооруженные сторонники "Джебхат ан-Нусры" численностью 1142 человека покинули долину Вади-Барада, находящуюся к западу от Дамаска. В мае около 2 тыс. радикалов были выведены в Идлиб из столичных пригородов Барзи и Кабун.

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