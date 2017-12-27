Власти трех городов добиваются от Пентагона передачи в ФБР данных о правонарушителях

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти трех городов США - Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали во вторник иск против министерства обороны США в связи с тем, что оно не передавало в общенациональную базу данных ФБР полную информацию о тех военнослужащих, которые имели судимость или были с позором уволены из рядов вооруженных сил и таким образом лишились права легально приобретать оружие. Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press, иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния.

Именно из-за таких упущений, отмечают журналисты, стала возможна трагедия в городе Сазерленд-Спрингс, где 5 ноября 26-летний Девин Келли, вооруженный винтовкой, вошел в помещение Первой баптистской церкви и открыл огонь по прихожанам, в результате чего 26 человек были убиты, 20 пострадали. Он получил ранения в перестрелке с местным жителем, после чего покончил с собой.

Позднее выяснилось, что Келли, служивший в ВВС США на базе Холломан (штат Нью-Мексико), был осужден за избиение супруги и ее сына. Кроме того, он являлся пациентом психиатрической больницы, но командование ВВС не известило об этом ФБР.

"На протяжении десятилетий министерство обороны США не выполняло возложенные на него обязанности, состоящие в том, чтобы предоставлять ФБР информацию, которая помешала бы лицам, известным своим опасным поведением, легально приобретать оружие, - привела телекомпания NBC слова советника нью-йоркского муниципалитета Захари Картера. - Подавая иск, мы будем добиваться, чтобы суд обязал министерство обороны исправить ныне существующую неэффективную систему, из-за которой жизни людей подвергаются опасности".