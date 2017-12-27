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СМИ: Бразилия решила объявить персоной нон грата временного поверенного в делах Венесуэлы

Международная панорама
27 декабря, 1:45 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 27, декабря. /ТАСС

Этот шаг, по данным телеканала Globo, стал ответом на аналогичные действия Каракаса в отношении бразильского посла

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 декабря. /ТАСС/. МИД Бразилии планирует объявить персоной нон грата временного поверенного в делах Венесуэлы в крупнейшей южноамериканской стране Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо в ответ на аналогичные действия Каракаса. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

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По его данным, посол Венесуэлы был отозван из Бразилии еще в сентябре 2016 года после импичмента Дилмы Руссефф, которая до конца августа прошлого года занимала пост президента крупнейшей южноамериканской страны. В Каракасе смену власти в Бразилии расценили как государственный переворот. Официальных данных пока не приводится.

23 декабря стало известно, что власти Венесуэлы объявили персонами нон грата сразу двух высокопоставленных дипломатов - посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика. Как сообщила председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дельси Родригес, решение насчет Перейры будет действовать до тех пор, пока в крупнейшей южноамериканской стране не будет "восстановлен конституционный порядок". Бразилия тогда пообещала принять "соответствующие ответные меры".

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