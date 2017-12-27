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Премьер Бельгии подтвердил визит в Россию в конце января

Международная панорама
27 декабря, 12:52 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 27, декабря. /ТАСС

В программе Шарля Мишеля встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и другими представителями руководства страны

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БРЮССЕЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля подтвердила визит в РФ 29-31 января 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе премьера.

"Премьер-министр Шарль Мишель планирует совершить визит в Россию 29-31 января. В программе визита встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и другими представителями руководства России", - сообщили в пресс-службе.

1 декабря представитель канцелярии премьера Баренд Лейтс сообщил ТАСС, что первый визит Мишеля в РФ намечен на 29 января. "Премьер-министр намерен совершить визит в Россию 29 января. Цель визита ясна - премьер хочет открытого диалога с российскими властями по широкому кругу вопросов, как геополитических, так и двусторонних", - подчеркнул он.

Премьер Бельгии Шарль Мишель возглавляет правительство королевства с октября 2014 года, тогда отношения Россия с Западом уже переживали серьезный спад. Хотя двусторонних визитов на высшем уровне за этот период не было, активный диалог между Бельгией и РФ продолжался, в том числе на уровне глав МИД - последний визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Брюссель и его встреча с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом состоялись 12 июля этого года.

В середине декабря, выступая на встрече с бельгийским дипломатическим корпусов в Брюсселе, Мишель заявил, что невзирая на санкции необходимо активизировать развитие как экономических, так и политических отношений.

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Персоны
Мишель, Шарль Лавров, Сергей Викторович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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