Премьер Бельгии подтвердил визит в Россию в конце января

БРЮССЕЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля подтвердила визит в РФ 29-31 января 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе премьера.

"Премьер-министр Шарль Мишель планирует совершить визит в Россию 29-31 января. В программе визита встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и другими представителями руководства России", - сообщили в пресс-службе.

1 декабря представитель канцелярии премьера Баренд Лейтс сообщил ТАСС, что первый визит Мишеля в РФ намечен на 29 января. "Премьер-министр намерен совершить визит в Россию 29 января. Цель визита ясна - премьер хочет открытого диалога с российскими властями по широкому кругу вопросов, как геополитических, так и двусторонних", - подчеркнул он.

Премьер Бельгии Шарль Мишель возглавляет правительство королевства с октября 2014 года, тогда отношения Россия с Западом уже переживали серьезный спад. Хотя двусторонних визитов на высшем уровне за этот период не было, активный диалог между Бельгией и РФ продолжался, в том числе на уровне глав МИД - последний визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Брюссель и его встреча с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом состоялись 12 июля этого года.

В середине декабря, выступая на встрече с бельгийским дипломатическим корпусов в Брюсселе, Мишель заявил, что невзирая на санкции необходимо активизировать развитие как экономических, так и политических отношений.