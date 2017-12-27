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Transparency International призвала Порошенко отозвать проект об антикоррупционном суде

Международная панорама
27 декабря, 13:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, декабря. /ТАСС

По мнению организации, некоторые пункты документа не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии

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КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Международная организация Transparency International призвала президента Украины Петра Порошенко отозвать внесенный в Раду законопроект об антикоррупционном суде из-за его несоответствия выводам Венецианской комиссии. Об этом говорится в заявлении представительства организации на Украине, опубликованном в среду на официальном сайте организации.

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"Призываем президента отозвать законопроект по антикоррупционному суду и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что отдельные положения законопроекта не соответствуют рекомендациям. В частности, документом предусмотрена совещательная роль совета международных экспертов относительно кандидата на должность судьи, в то время как Венецианская комиссия рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей.

Законопроект также не соответствует рекомендации комиссии о распространении юрисдикции суда только на дела, расследуемые Антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Кроме того, документ предусматривает "нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда", что не позволит должным образом провести их отбор.

В Transparency International подчеркнули, что законопроект Порошенко без учета рекомендаций не позволит осуществить независимый и беспристрастный отбор судей и обеспечить надлежащее функционирование будущего Высшего антикоррупционного суда.

Ранее украинский президент внес в парламент как неотложный законопроект о Высшем антикоррупционном суде. С требованием не медлить с принятием этого закона выступили Евросоюз и Международный валютный фонд, связав это с условием для дальнейшей помощи Киеву.

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