Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих президентских выборах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах.

"2018 год очень важный для России, предстоят выборы президента Российской Федерации. Я ничего предвосхищать не хочу, но имею право высказать собственное мнение о том, что в этот период другого руководителя для России не видно. И Вы это доказали", - заявил Назарбаев в ходе беседы с Путиным. Он отметил, что российский лидер выводит страну на новый уровень развития. "Я уверен, что народ России сделает правильный выбор. Честно говоря, прямо скажу, Казахстан на Вашей стороне. Желаю успехов", - заявил Назарбаев.

Он также высоко оценил итоги состоявшейся накануне встречи в рамках СНГ. "Самое главное, мы отметили, что на территории СНГ царил мир, спокойствие, стабильность, что дало возможность нашим гражданам спокойно работать и воспитывать детей", - сказал Назарбаев. Президент Казахстана также указал на то, что для России уходящий год был непростым из-за санкций Запада, а также необходимости проводить военную операцию в Сирии. Эта операция, по мнению Назарбаева, "восстановила гордость России и показала ее державой, которая может отвечать за глобальный мир на Земле".

Говоря о двусторонних отношениях государств, Назарбаев констатировал, что за прошедший период Россия и Казахстан очень сблизились. Он также отметил позитивное влияние, которое оказывает участие обеих стран в ЕАЭС. "Я считаю своей задачей укрепить эти отношения", - заключил Назарбаев.