Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих президентских выборах

Международная панорама
27 декабря, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Президент Казахстана сказал, что на данный момент не видит для России другого руководителя, кроме Путина

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах.

Смотрите также

Додон поблагодарил Путина за поддержку Молдавии и пожелал ему победы на выборах

Медведев от имени правительства пожелал Путину победы на выборах

Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента

"2018 год очень важный для России, предстоят выборы президента Российской Федерации. Я ничего предвосхищать не хочу, но имею право высказать собственное мнение о том, что в этот период другого руководителя для России не видно. И Вы это доказали", - заявил Назарбаев в ходе беседы с Путиным. Он отметил, что российский лидер выводит страну на новый уровень развития. "Я уверен, что народ России сделает правильный выбор. Честно говоря, прямо скажу, Казахстан на Вашей стороне. Желаю успехов", - заявил Назарбаев.

Он также высоко оценил итоги состоявшейся накануне встречи в рамках СНГ. "Самое главное, мы отметили, что на территории СНГ царил мир, спокойствие, стабильность, что дало возможность нашим гражданам спокойно работать и воспитывать детей", - сказал Назарбаев. Президент Казахстана также указал на то, что для России уходящий год был непростым из-за санкций Запада, а также необходимости проводить военную операцию в Сирии. Эта операция, по мнению Назарбаева, "восстановила гордость России и показала ее державой, которая может отвечать за глобальный мир на Земле".

Говоря о двусторонних отношениях государств, Назарбаев констатировал, что за прошедший период Россия и Казахстан очень сблизились. Он также отметил позитивное влияние, которое оказывает участие обеих стран в ЕАЭС. "Я считаю своей задачей укрепить эти отношения", - заключил Назарбаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
2018
"2018: краткое содержание". Самые ожидаемые события года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин подал документы в ЦИК
4
Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией
5
СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ЛНР направила удерживаемых лиц к месту обмена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама