Адвокат Саакашвили сообщил о переносе заседания по иску к МВД Украины на 26 февраля

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева перенес на 26 февраля иск лидера "Движения новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к министерству внутренних дел Украины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду его адвокат Павел Богомазов.

"Заседание перенесено на 15:10 мск 26 февраля из-за того, что МВД уже несколько недель не может разместить объявление об обжаловании их указа", - сказал он.

Адвокат пояснил, что речь идет о признании незаконным и отмене указа МВД от 2012 года, которым расширены основания для лишения гражданства. "Это подзаконный акт, которым фактически расширен перечень оснований для лишения гражданства, в то время как закон Украины предусматривает исчерпывающий перечь таких оснований, а его расширение в подзаконном акте является незаконным", - уточнил Богомазов.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил его гражданства, за несколько дней до этого Саакашвили отказался от губернаторства.

Экс-глава Одесской области в начале сентября при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину, и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть запросил убежище. Однако миграционная служба отказала ему в этом, а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что теперь нет каких-либо обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции политика в Грузию.

Саакашвили обжаловал решение миграционной службы. Он также подал иск о признании незаконным указа о прекращении украинского гражданства, который 21 декабря будет рассматриваться Высшим административным судом Украины. 30 ноября Миграционная служба Украины предоставила Саакашвили право находиться на территории страны на законных основаниях до 1 марта 2018 года, выдав соответствующую справку.