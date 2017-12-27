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Тиллерсон и Лавров обсудили важность Женевского процесса по Сирии

Международная панорама
27 декабря, 19:11 UTC+3

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения

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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили важность Женевского процесса в деле урегулирования сирийского конфликта. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам состоявшихся во вторник переговоров.

"Они обсудили важность поддержки Женевского процесса с целью достижения мирного разрешения сирийского конфликта, как указано в совместном заявлении президентов [США Дональда] Трампа и [России Владимира] Путина", - отметила она.

11 ноября в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии. В документе говорится о том, что "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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