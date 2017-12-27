Госдеп: США и РФ продолжат работу над дипломатическим решением ситуации вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре договорились продолжать работу над дипломатическим решением ситуации вокруг КНДР. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам состоявшихся во вторник переговоров.

"Обе стороны согласились продолжать работать над дипломатическим решением по достижению денуклеаризации Корейского полуострова", - отметила она.

По словам Науэрт, главы внешнеполитических ведомств обсудили "проблемы, связанные с дестабилизирующей ядерной программой КНДР, и подчеркнули, что ни Соединенные Штаты, ни Россия не признают КНДР как ядерную державу".

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. По итогам пуска Пхеньян сообщил, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

СБ ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты.