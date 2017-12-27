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Опрос: почти каждый второй немец выступает за досрочный уход Меркель с поста канцлера

Международная панорама
27 декабря, 19:51 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, декабря. /ТАСС

Лишь 36% респондентов хотели бы видеть Меркель канцлером еще четыре года

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БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Популярность Ангелы Меркель падает - почти каждый второй немец желает, чтобы она покинула пост канцлера до истечения очередного легислатурного периода в 2021 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov по заказу агентства DPA.

Лишь 36% респондентов хотели бы видеть Меркель канцлером еще четыре года. Почти каждый второй (47%), напротив, хотел бы, чтобы она покинула свой пост до окончания легислатурного срока, то есть раньше 2021 года. В исследовании принимали участие около 2 тыс. граждан ФРГ, обладающих правом голоса.

Еще в начале октября, практически сразу после состоявшихся 24 сентября выборов в Бундестаг, только 36% участников аналогичного опроса высказались за досрочный уход Меркель, 44% выступили за то, чтобы она оставалась канцлером до 2021 года.

В первых числах нового года консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии начнут переговоры о возможном создании новой правящей коалиции. К 12 января они подведут первые итоги и представят их на обсуждение руководящим органам своих политических сил.

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