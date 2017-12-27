Нетаньяху: Израиль не допустит закрепления иранских вооруженных сил в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Израиль будет противодействовать закреплению иранских вооруженных сил в Сирии и попыткам наладить производство высокоточного оружия в соседней стране.

С таким заявлением выступил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии посвящения в летчики новых боевых пилотов ВВС Израиля на авиабазе "Хацерим" на юге страны.

"Мы охраняем свою безопасность, придерживаясь четкой политики: мы не допустим, чтобы силы иранской армии обосновалась в Сирии, чтобы напасть на нас", - сказал глава израильского правительства. - Мы будем действовать, чтобы предотвратить производство точного и смертоносного оружия, нацеленного против нас". Высказывания Нетаньяху распространила в среду его канцелярия.

Премьер отметил, что Израиль "упорно работает над укреплением своей мощи в небе, на суше, на море, в киберпространстве и в разведке". "Сегодня ВВС [Израиля] находятся на пике своих возможностей, имея самые лучшие инструменты и технологии, самые лучшие в мире самолеты, самых лучших в мире летчиков, а также способность защиты и нападения - огромную огневую мощь, способную при необходимости достичь как ближних, так и дальних целей", - предупредил Нетаньяху.

Он также отметил, что сохранение спокойствия на границе Израиля с сектором Газа зависит от действий палестинской стороны. "Что касается сектора Газа, мы хотим, чтобы местное население жило мирно и спокойно, но решение о том, будет ли спокойно в Газе зависит, прежде всего, от самой Газы, - сказал глава израильского правительства. - Мы не допустим и не потерпим эскалации агрессии против Израиля со стороны ХАМАС или любой другой террористической организации". Еврейское государство "использует все средства для защиты своего суверенитета и безопасности израильских граждан", добавил Нетаньяху.