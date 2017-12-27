Меркель и Макрон призвали к обмену оставшихся пленных между Киевом и Донбассом

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призывали стороны конфликта на востоке Украины обменять оставшихся пленных. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров обеих стран, которое опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер Меркель и президент Макрон призывают стороны конфликта позволить осуществить обмен еще остающихся пленных, обеспечить полный доступ представителям Международного комитета Красного Креста и поддержать усилия МККК в поиске лиц, считающихся пропавшими без вести", - указали Меркель и Макрон.

Оба лидера "приветствовали сегодняшнее исполнение договоренностей контактной группы об обмене пленными сторонами конфликта на востоке Украины". Они отметили, что "более трехсот пленных были освобождены" и "скоро вернутся к друзьям и семьям".

"Объявленная в очередной раз приверженность контактной группы устойчивому и полномасштабному перемирию и сегодняшний обмен пленными служат укреплению доверия между сторонами конфликта, в том числе в части выполнения минских договоренностей", - считают канцлер и президент.

В среду на линии разграничения в Донбассе в районе города Горловка прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Окончательные цифры еще не озвучены. Но, по предварительными данным, Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых им лиц. ДНР и ЛНР - 73 человека.