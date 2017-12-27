Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель и Макрон призвали к обмену оставшихся пленных между Киевом и Донбассом

Международная панорама
27 декабря, 20:46 дата обновления: 27 декабря, 21:00 UTC+3

Политики заявили о необходимости обеспечить полный доступ представителям Международного комитета Красного Креста и поддержать их усилия в поиске лиц, считающихся пропавшими без вести

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Франции Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель

Президент Франции Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель

© EPA/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призывали стороны конфликта на востоке Украины обменять оставшихся пленных. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров обеих стран, которое опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ.

Читайте также новости по теме:
Обмен пленными в Донбассе
©

Киев передал республикам Донбасса 237 пленных

В Донбассе начался крупнейший с начала конфликта обмен пленными

И. о. главы ЛНР подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом

"Канцлер Меркель и президент Макрон призывают стороны конфликта позволить осуществить обмен еще остающихся пленных, обеспечить полный доступ представителям Международного комитета Красного Креста и поддержать усилия МККК в поиске лиц, считающихся пропавшими без вести", - указали Меркель и Макрон.

Оба лидера "приветствовали сегодняшнее исполнение договоренностей контактной группы об обмене пленными сторонами конфликта на востоке Украины". Они отметили, что "более трехсот пленных были освобождены" и "скоро вернутся к друзьям и семьям".

"Объявленная в очередной раз приверженность контактной группы устойчивому и полномасштабному перемирию и сегодняшний обмен пленными служат укреплению доверия между сторонами конфликта, в том числе в части выполнения минских договоренностей", - считают канцлер и президент.

В среду на линии разграничения в Донбассе в районе города Горловка прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Окончательные цифры еще не озвучены. Но, по предварительными данным, Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых им лиц. ДНР и ЛНР - 73 человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Обмен пленными в Донбассе
Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
5
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
6
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
7
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама