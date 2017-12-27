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Израиль выразил обеспокоенность проявлениями антисемитизма на Украине

Международная панорама
27 декабря, 21:33 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 27, декабря. /ТАСС

Израильское внешнеполитическое ведомство призвало власти страны привлечь к ответственности авторов антисемитских граффити, нанесенных на еврейские здания в Одессе

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля выразило серьезную обеспокоенность в связи с проявлениями антисемитизма на Украине и призвало власти страны привлечь к ответственности авторов антисемитских граффити, нанесенных на еврейские здания в Одессе. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в среду на сайте израильского внешнеполитического ведомства.

"Вчера [26 декабря] в Одессе на еврейские здания и объекты были нанесены злобные антисемитские граффити, - указали в израильском МИД. - Мы серьезно обеспокоены этими проявлениями антисемитизма и ожидаем, что украинское правительство примет решительные меры для ликвидации антисемитских проявлений и привлечения виновных к ответственности".

По информации газеты Times of Israel, в понедельник и вторник в Одессе граффити антисемитского содержания были обнаружены на здании Музея Холокоста - памяти жертв фашизма, на воротах исторического здания синагоги Бродского, а также на окнах Еврейского культурного центра "Бейт Гранд".

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