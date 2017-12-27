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Порошенко: бывшие пленные на вертолетах отправлены из Донбасса в Харьков

Международная панорама
27 декабря, 21:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, декабря. /ТАСС

В среду на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными

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КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывшие пленные, которых в среду на условиях обмена представители республик Донбасса передали Киеву, на вертолетах отправлены в Харьков, а затем на самолете будут доставлены в столицу Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Вертолетами вы сейчас отправитесь в Харьков, а оттуда, через час, - самолетом в аэропорт Борисполь", - сказал он.

В среду на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Окончательные цифры еще не озвучены. Но, по предварительными данным, Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых им лиц. ДНР и ЛНР - 73 человека.

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Темы
Кризис на Украине Обмен пленными в Донбассе
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