Порошенко: бывшие пленные на вертолетах отправлены из Донбасса в Харьков

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывшие пленные, которых в среду на условиях обмена представители республик Донбасса передали Киеву, на вертолетах отправлены в Харьков, а затем на самолете будут доставлены в столицу Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Вертолетами вы сейчас отправитесь в Харьков, а оттуда, через час, - самолетом в аэропорт Борисполь", - сказал он.

В среду на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Окончательные цифры еще не озвучены. Но, по предварительными данным, Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых им лиц. ДНР и ЛНР - 73 человека.