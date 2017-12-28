ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Украинские власти не произвели должной процессуальной очистки пленных, которых в среду передали провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а также не вернули им документы. Об этом в среду сообщила уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.

"Что касается обмена, то, к сожалению, для ребят начинается новый этап. Потому что в первую очередь в Минске мы договорились о следующем: все ребята будут процессуально очищены. На данный момент ту информацию, которую я получила, пообщавшись с ребятами, - они процессуально не очищены. Более того, им не вернули документы", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Она обратила внимание, что многим из тех, кого обменяли на украинских пленных, поменяли меру пресечения на подписку о невыезде. "Соответственно, как только ребята переехали на наш блокпост, их объявили в розыск. Плюс добавилась еще одна статья за нарушение режима, возбуждены старые уголовные дела, которые были заведены до этого, из-за того, что человек нарушил меру пресечения", - констатировала Морозова.

Омбудсмен ДНР добавила, что этот вопрос о правовом статусе освобожденных будет поднят на очередной встрече в Минске.

В среду на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека.