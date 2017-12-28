Сирийская оппозиция в Эр-Рияде пока не приняла решения об участии в форуме в Сочи

ТАСС, 28 декабря. Оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП), который проводит совещание в Эр-Рияде, "пока не определил свою позицию относительно присутствия на Конгрессе по национальному диалогу в Сочи 29-30 января 2018 года". Об этом заявил в среду телестанции Al Arabiya официальный представитель ВКП Яхья аль-Ариди.

"Отказаться от участия в этом форуме не трудно, но на нас лежит огромная политическая ответственность перед сирийским народом, и, исходя из этого, мы примем окончательное решение", - сказал он.

Высказывание аль-Ариди прозвучало после появившейся в арабских СМИ информации о том, что порядка 40 вооруженных группировок во главе с так называемой Сирийской свободной армией (ССА) объявили об отказе направить своих представителей на Конгресс в Сочи в случае, если на форуме не будет подниматься вопрос о судьбе президента Башара Асада. Уход сирийского лидера с поста в начале переходного периода является одним из программных требований ВКП, что стало причиной провала восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

О созыве 29-30 января 2018 года Конгресса по нацдиалогу в Сочи было объявлено на прошедшем в Астане совещании государств - гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран и Турция). На форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведении выборов под эгидой ООН. До созыва конгресса Россия, Иран и Турция проведут подготовительную встречу в Сочи 19-20 января.

Лидер оппозиционного движения "Аль-Гадд" Ахмед аль-Джарба в ходе беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду отметил, что высоко ценит усилия России по созыву Конгресса сирийского национального диалога.