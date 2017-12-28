WP: в Белом доме могут обвинить экс-помощника Трампа по нацбезопасности во лжи

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Юристы Белого дома обдумывают стратегию защиты на случай, если бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн даст показания против главы государства или его ближайших советников. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Флинн 1 декабря признал в суде свою вину в даче ложных показаний на допросе в ФБР. Согласно обвинительному заключению спецпрокурора Роберта Мюллера, экс-помощник президента солгал насчет того, что в конце 2016 года в беседе с занимавшим тогда пост посла России в США Сергеем Кисляком он не призывал российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции. Флинн тогда также сказал, что не припоминает слова Кисляка о согласии российской стороны не делать незамедлительных ответных шагов. Мюллер проводит расследование утверждений о так называемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

"Команда юристов Трампа планирует назвать бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна лжецом, стремящимся защитить себя, если он обвинит президента или его старших советников в совершении нарушений", - говорится в публикации The Washington Post. "Он сам сказал это: он лжец", - отмечает один их собеседников издания.

Согласно американским законам, неуполномоченным лицам запрещено заниматься вопросами, касающимися внешней политики страны. Однако Флинн, судя по его признанию, обсуждал с Кисляком санкции, введенные в отношении РФ в конце декабря из-за приписываемых Москве кибератак против американских политических организаций. На тот момент страной руководил Барак Обама. Теперь один из вопросов заключается в том, действовал ли Флинн от своего лица или по поручению кого-либо из членов переходной команды Трампа.

При этом, как отмечает The Washington Post, ссылаясь на адвокатов, Флинн не сможет обвинить в чем-то нынешнюю администрацию. Ни один из имеющихся у команды Мюллера на данный момент документов не подтверждает, что Трамп или его окружение вступали в некий тайный сговор с Россией.

Флинн ранее заявил, что будет всячески сотрудничать со следствием. Он занял должность помощника Трампа по национальной безопасности в январе, однако 13 февраля, по официальной версии Белого дома, он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с Кисляком. Сам Трамп ранее не исключал, что может помиловать Флинна, которого он часто называл "замечательным человеком".