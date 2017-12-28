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СМИ: власти Ирака продлили запрет на международные авиарейсы в Иракский Курдистан

Международная панорама
28 декабря, 2:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Первоначальный запрет истекает 29 декабря

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ТАСС, 28 декабря. Власти Ирака на месяц продлили запрет на международные авиарейсы в Иракский Курдистан, а также из автономии. Об этом сообщил в среду телеканал Rudaw.

По его информации, данное решение распространяется на международные аэропорты в Эрбиле и Сулеймании. При этом в воздушной гавани Сулеймании заявили, что никакого официального уведомления о продлении запрета ими получено не было.

Первоначальный запрет на авиасообщение истекает 29 декабря.

В конце сентября власти Ирака ввели запрет на международные авиарейсы в Иракский Курдистан в ответ на референдум о независимости курдской автономии и из-за отказа региональных властей передать под контроль федерального правительства аэропортов и пограничных пунктов. В Эрбиле тогда эти требования назвали "коллективным наказанием".

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