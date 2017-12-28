СМИ: Индия провела успешные испытания ракеты для национальной системы ПРО

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 декабря. /ТАСС/. Индия провела 28 декабря успешные испытания ракеты-перехватчика воздушных целей индийской разработки. Как сообщает электронная версия газеты The Times of India, ракета создана для национальной системы противоракетной обороны (ПРО).

По данным издания, испытания прошли в восточном штате Одиша. Ракета успешно поразила цель, в роли которой выступила баллистическая ракета "Притхви", на высоте около 30 км.

Это уже третье испытание ракеты, которое провела Индия в этом году, предыдущие состоялись 1 марта и 11 февраля.

В последнее время Индия активизировала работы по созданию национальной системы ПРО. В планы военного командования страны входит создание двухэшелонной системы противоракетной обороны, которая будет способна защитить крупные населенные пункты и основные военные объекты страны.