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При взрыве в Санкт-Петербурге пострадал гражданин Узбекистана

Международная панорама
28 декабря, 13:24 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 28, декабря. /ТАСС

По информации медиков, его состояние стабильно тяжелое, но угрозы для жизни нет

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ТАШКЕНТ, 28 декабря. /ТАСС/. Гражданин Узбекистана Иврикул Аликулов получил тяжелое ранение при взрыве 27 декабря в торговом центре "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана Иврикул Избекович Аликулов, 10.06.1957 года рождения. Он доставлен в городскую Александровскую больницу № 17, где ему оказывается медицинская помощь. По информации медиков, состояние И. Аликулова стабильно тяжелое, но угрозы для жизни в данный момент нет", - говорится в сообщении.

Консульское управление МИД и консульские работники Узбекистана в РФ поддерживают контакты с властями Санкт-Петербурга и предпринимают меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему, уточнила пресс-служба.

27 декабря в Санкт-Петербурге при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте пострадали 13 человек, восемь из них остаются в больницах. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток". Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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