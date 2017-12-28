СМИ: не менее 20 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 20 палестинцев пострадали в результате применения израильскими военнослужащими слезоточивого газа на Западном берегу реки Иордан. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, инцидент произошел в Наблусе, самом крупном городе на Западном берегу, в ходе акции протеста против решения США по Иерусалиму. Отмечается, что еще двое палестинских юношей получили серьезные ранения в результате столкновений с израильскими гражданами.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства, и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Это решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях начались столкновения и беспорядки.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.