Полиция ФРГ проверяет подозрительные письма, поступившие в администрацию земли Тюрингия

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы германского Эрфурта проводят операцию в центре города из-за двух подозрительных писем, которые были доставлены в администрацию федеральной земли Тюрингия, где заседает региональное правительство. Об этом сообщила 28 декабря в Twitter местная полиция.

Derzeit ist die #Regierungsstraße in #Erfurt auf Grund eines größeren Einsatzes an der #Staatskanzlei voll gesperrt. Auch der #ÖPNV ist betroffen. Bitte umfahren sie den Bereich! Einsatzgrund: Verdächtige Briefe ➡️ werden aktuell geprüft.@thueringende @EVAG_direkt @EVAG_Erfurt — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 28 декабря 2017 г.

"В настоящее время полностью перекрыта улица Регирунгсштрассе из-за масштабной операции возле государственной канцелярии (Тюрингии - прим. ТАСС). Затронута работа общественного транспорта", - информировали правоохранительные органы.

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