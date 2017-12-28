Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция ФРГ проверяет подозрительные письма, поступившие в администрацию земли Тюрингия

Международная панорама
28 декабря, 13:52 UTC+3 БЕРЛИН 28, декабря. /ТАСС

Правоохранительные органы также сообщили, что затронута работа общественного транспорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы германского Эрфурта проводят операцию в центре города из-за двух подозрительных писем, которые были доставлены в администрацию федеральной земли Тюрингия, где заседает региональное правительство. Об этом сообщила 28 декабря в Twitter местная полиция.

"В настоящее время полностью перекрыта улица Регирунгсштрассе из-за масштабной операции возле государственной канцелярии (Тюрингии - прим. ТАСС). Затронута работа общественного транспорта", - информировали правоохранительные органы.

Дополнительных сведений не приводится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные песни композитора Владимира Шаинского
2
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
3
Илья Рогачев: разговоры по антитеррору с США ведутся, но диалога пока нет
4
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
5
Эксперты: российской экономике угрожает новая рецессия
6
Песков: осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей
7
Москвич оказался должен банку более 392 млн рублей из- за мошенников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама