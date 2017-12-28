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AFP: не менее 68 человек погибли 26 декабря при авиударах аравийской коалиции в Йемене

Международная панорама
28 декабря, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

По сведениям представителя УКГВ в Йемене Джейми Макголдрика, среди погибших есть восемь детей

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ТАСС, 28 декабря. По меньшей мере 68 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией, нанесенных 26 декабря по двум йеменским провинциям. Об этом, как сообщило Agence France-Presse, заявил 28 декабря представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Йемене Джейми Макголдрик.

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По его сведениям, первый удар пришелся по рынку в провинции Таиз, в результате которого погибли 54 человека, в том числе восемь детей. Второй удар был нанесен в провинции Эль-Ходейда, жертвами стали 14 человек, члены одной семьи.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.

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